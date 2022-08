Positiva alla cocaina la bimba lasciata in auto dai genitori

E’ stata trovata positiva alla cocaina la bimba che ieri è stata lasciata chiusa in auto, sotto il sole cocente, dai suoi genitori per circa mezz’ora. Dunque si aggrava ancor di più la posizione dei due coniugi di 38 e 41 anni, che ieri mentre litigavano in un bar a Borgo Montello, si sono scordati completamente della figlia, lasciandolo per circa mezz’ora chiusa in auto alle 14 di pomeriggio.

La bimba, ricoverata in codice rosso, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nel frattempo le autorità del Tribunale dei minori di Roma hanno emesso un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di tutti e due i genitori per abbandono di minore. Ora sarà nominato un tutore per la piccola che verrà trasferita in una casa famiglia in attesa di essere affidata ad una nuova famiglia.