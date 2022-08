Litigano in un bar e lasciano la figlia chiusa in macchina, bimba di due mesi in codice rosso

E’ accaduto a Borgo Montello intorno alle 14, quando una coppia di genitori stavano litigando in un bar del posto, lasciando la loro figlia di appena due mesi chiusa in macchina a quasi 40 gradi per circa mezz’ora.

A notare il tutto, fortunatamente, una giovane commessa di un negozio vicino che ha messo in salvo la bambina evitando il peggio. Neonata che è stata soccorsa dai sanitari del 118 che la hanno trasportata successivamente in codice rosso al Goretti di Latina dove tutt’ora si trova ricoverata, per fortuna non in pericolo di vita.

Ora madre e padre, di 38 e 41 anni dovranno rispondere di abbandono di minore.