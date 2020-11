Positivo al Covid fugge dall’ospedale, arrestato per furto ad Aprilia

Ieri sera i carabinieri di Aprilia Campoverde in collaborazione con quelli della sezione radiomobile sono intervenuti in via Aldo Moro per bloccare un cittadino rumeno di 25 anni fuggito poco prima da un supermercato. Qui si era era appropriato di alcuni prodotti per un valore di 200 euro.

Giunti nella caserma dei carabinieri di Campoverde, il personale operante si sono resi conto che lo straniero si era arbitrariamente allontanato, il 13 novembre scorso, dall’ospedale Santo Spirito di Roma dove era risultato positivo al Covid-19.

Oltre al reato di furto aggravato dovrà rispondere anche della violazione amministrativa di cui all’articolo 2 del D.LGS n.ro 33/2020 convertito in legge 74/2020.

L’uomo è stato quindi affidato al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I 6 militari intervenuti che, nel corso delle operazioni, hanno avuto un contatto diretto con il giovane, sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa del tampone.