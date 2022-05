Premio Pavoncella alla creatività femminile, a Sabaudia l’undicesima edizione

Si svolgerà il 18 giugno presso la Sala Convegni dell’Hotel Le Dune l’undicesima edizione del Premio internazionale “Pavoncella alla creatività femminile”, cui la Presidenza del Consiglio ha dato ancora una volta l’ambito Patrocinio.

Un evento che ha la capacità di rinnovarsi costantemente proprio grazie a quelle Donne, che lontane dai riflettori della ribalta e dai salotti televisivi, sono capaci di raggiungere, con passione ed impegno, lusinghieri traguardi professionali nell’Arte, nella Ricerca scientifica, nell’Imprenditoria, nel Sociale, nella Musica e nel variegato e sfaccettato pianeta della Cultura. Ad arricchire l’elenco delle “Eccellenze in rosa” i due Speciali riconoscimenti alla Donna dell’Anno ed alla Donna dello Stato, per lo Stato. Un Premio, il “Pavoncella” che vive nel Presente e del Presente, nella consapevolezza delle tragedie e dei drammi che siamo chiamati ad affrontare nella quotidianità. “E se nel recente passato si è dato il giusto spazio alla pandemia del corona virus in questa undicesima edizione si è voluto far sentire la nostra vicinanza all’Ucraina, vittima di una crudele e barbara invasione”, spiegano Chiara Palazzini e Francesca d’Oriano, rispettivamente Presidente della Giuria e Presidente del Premio. Saranno pertanto conferite ad otto allieve, di nazionalità ucraina, che frequentano l’Accademia di Belle Arti di Napoli, altrettante borse di studio, assegnate, nel ricordo Lea Mattarella, indimenticabile docente, critica d’arte di “Repubblica”, generosa e sensibile componente la Giuria del Premio, prematuramente scomparsa.

Come ogni anno ad affiancare il lavoro della Giuria, formata da un nutrito gruppo di giornaliste, in rappresentanza delle più importanti testate ed emittenti televisive italiane, il Comitato Scientifico presieduto dal Professor Michele Guarino, Associato di Gastroenterologia del Campus Bio-Medico di Roma. A presiedere il Comitato d’Onore è la Professoressa Paola Binetti, membro del Senato della Repubblica.