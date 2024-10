“Prevenzione in rosa”, appuntamento con la yoga nei giardini comunali di Latina

Dal 2021, un gruppo di insegnanti di yoga di Latina offre lezioni gratuite alle donne in cura presso la Breast Unit dell’ospedale Santa Maria Goretti. Queste lezioni fanno parte di un programma di “terapia integrata” che accompagna le pazienti durante il percorso diagnostico e terapeutico per il tumore al seno, contribuendo al loro benessere fisico ed emotivo.

Di solito, le lezioni si svolgono nei locali Asl di piazza Celli il sabato mattina, ma sabato 12 ottobre, in occasione dell’evento “Prevenzione in rosa”, si terranno presso i giardini comunali di Latina. Qui sarà allestito un “Villaggio della Salute” dalla Asl, con attività rivolte a donne, uomini e giovani. La sessione di yoga durerà circa un’ora e un quarto, coinvolgendo non solo le pazienti in cura, ma anche chiunque voglia scoprire i benefici dello yoga. Gli insegnanti saranno poi disponibili per ulteriori dimostrazioni nel pomeriggio.

L’idea di inserire lo yoga tra le terapie per le pazienti oncologiche nasce nel 2018, quando la American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha raccomandato l’uso dello yoga come parte delle Terapie Integrate in Senologia. Da allora, circa 80 donne hanno beneficiato di questo percorso, migliorando la qualità della loro vita attraverso la respirazione, la consapevolezza del corpo e il rilassamento.