Priverno, 4 nuclei familiari colpiti dal Covid. Bilancia: “Usiamo massima cautela”

I nostri casi riguardano 4 nuclei familiari nei quali sono positive due o tre persone mentre altre sono in contumacia, alcune delle quali in attesa di tampone; vi sono anche casi di singole persone collegate a situazioni diverse.

Tra le persone risultate positive in questo periodo, ve ne è una ricoverata in ospedale, tutte le altre sono asintomatiche o senza gravi sintomatologie.

Stiamo vivendo una fase della pandemia molto intensa, ma terremo ferma la barra per andare avanti con lucidità e fermezza. Dobbiamo usare la massima cautela, evitare di fare tutto ciò che potrebbe farci correre rischi, rispettare le regole di sicurezza che conosciamo bene e andare avanti, con prudenza ma senza paura.

La Asl con i suoi operatori medico sanitari sta lavorando senza sosta per assicurare interventi di prevenzione e di cura efficaci e i Drive In effettuano migliaia di tamponi per individuare e bloccare la diffusione del contagio. Siamo in buone mani, ma dobbiamo collaborare tutti per vincere questa battaglia. E noi lo faremo”.