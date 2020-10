Gaeta – Affitta una casa, ma paga lei la caparra: 54enne denunciata per truffa

Truffa on-line a Gaeta. Leggono un annuncio e mostrano subito interesse per l’oggetto in vendita, ma anziché sborsare la somma pattuita si fanno ricaricare la loro carta. A cadere in questa trappola una donna di 50 anni, di Gaeta, che invece di ricevere il denaro da parte dell’acquirente, involontariamente lo ha versato.

La donna ha denunciato la vicenda agli agenti del Commissariato di Gaeta. Aveva messo in affitto un suo appartamento per il periodo estivo, ubicato in una rinomata località della cittadina pontina.

Dopo appena una manciata di minuti dalla pubblicazione dell’annuncio aveva ricevuto subito la telefonata di una ragazza che si dimostrava fortemente interessata all’affitto di quell’abitazione. La giovane senza tentare di contrattare il prezzo si era resa immediatamente disponibile a versare i soldi pattuiti per la caparra.

Nel frattempo la truffatrice, dai modi gentili, proponeva alla donna una nuova modalità che le avrebbe permesso di avere i soldi in maniera simultanea sulla sua carta ricaricabile, pertanto la stessa decideva di seguire le sue indicazioni.

La 50enne si era così recata presso uno sportello automatico delle Poste Italiane dove, attenendosi a tutte le informazioni che riceveva per telefono, aveva inserito il bancomat e, ad un certo punto, digitato un codice. Si trattava però dell’Iban della carta ricaricabile in possesso della truffatrice. Soltanto la sera si era accorta di essere stata raggirata e che anziché ricevere la somma di ero 500 quale anticipo dell’affitto, in realtà aveva versato tale importo sulla carta ricaricabile della ragazza.

Grazie alle indagini, anche della polizia postale di Cremona, la donna è stata identificata. Si tratta di una 54enne già nota alle forze dell’ordine che è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria di Cassino per i reati di truffa e sostituzione di persona.