Priverno con gusto, ecco la 15esima Sagra agroalimentare

La Città di Priverno apre le porte alla XXV Edizione della Sagra agroalimentare, firmata Pro Loco Priverno, patrocinata dal Comune, con il contributo di Regione Lazio. L’evento si svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio.

La manifestazione, dal sapore unico, nata con lo scopo di promuovere e valorizzare il sapere demo etnoantropologico del territorio, è una preziosa occasione per ripercorrere in una due giorni, le eccellenze enogastronomiche del territorio privernate, dall’Olio d’oliva EVO alla mozzarella di bufala DOP, dalla Bufaletta ai Carciofini sott’olio, alla Bazzoffia, alle Spaccatelle, e alle immancabili pizzitelle.

In apertura alla due giorni, convegni e tavole rotonde, tenuti da esperti professionisti del settore, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, saranno dedicati alla preservazione dell’identità della bufala e alle testimonianze al femminile tra ulivi e racconti; contestualmente si terrà una mostra organizzata dall’associazione Capol di Latina all’interno dei portici comunali P. Di Pietro il cui titolo è ”Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei monti lepini”.

La sagra, che vedrà la sua massima espressione nella splendida cornice di Piazza Giovanni XXIII, coinvolgerà i maggiori agricoltori locali, prevedendo momenti di degustazioni mirati ad enfatizzare i sapori del territorio attraverso semplici e genuine ricette, ma incomparabili, che hanno scritto la storia di un paese secolare.

Domenica 7 maggio, il vasto programma, (in allegato), coinvolge il centro storico di Priverno in un percorso artistico e culturale, fatto di tradizione, arte, musica e spettacoli, per grandi e bambini, dalla mattina, con la passeggiata teatrale a cura del Teatro CreaAttivo, al primo pomeriggio, con il concerto “The lost boys” di Ilario Polidoro e lo spettacolo dialettale “il sorriso è l’arma più potente”, di Dario Salvagni, a sera, con la musica dei Ninfa Vitale. Inoltre, la sagra agroalimentare, si profila essere l’occasione più congeniale per la premiazione del contest torte da credenza.

Si potrà giungere direttamente a Priverno in macchina o in treno, ma si potrà farlo anche attraverso la Via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo) e, per chi viaggia in camper, un’area sosta attrezzata nel centro urbano della città, permette di pernottare raggiungendo a piedi la manifestazione