Priverno, torna Radune -Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud

Nel corposo calendario degli eventi estivi del Comune di Priverno, torna Radure-Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud, il festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, un punto di confluenza per viaggiatori, di condivisione di idee, di divulgazione della cultura.

Gli appuntamenti sono:

Sabato 31 luglio al Parco Archeologico Privernum con una serata d’Onore a Michele Placido

Domenica 1 agosto nel Parco di San Martino con lo spettacolo teatrale Caravaggio Perduto , Compagnia le Colonne di Giancarlo Loffarelli

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 333.3216929 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.