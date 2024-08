Priverno, da martedi la terza tappa del festival teatrale Puntini Fest

La terza tappa del festival teatrale Puntini Fest sarà a Priverno. Dal 27 al 29 agosto il festival si terrà interamente nella splendida cornice del Parco di San Martino a Priverno, dimora storica della Regione Lazio, immersa nel Monumento Naturale ‘Bosco del Castello di San Martino’. Anche qui, come nelle tappe precedenti di Bassiano e Norma, si alterneranno spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture in una tre giorni di festa per bambini e famiglie.

IL PROGRAMMA

A Priverno si comincia martedì 27 agosto alle 17.30 con l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente tutti i giorni del festival.

Attorno alla libreria avranno inizio una serie di attività ad ingresso libero: le letture del Bibliocaravan, la lettura animata dell’albo “La formula del coraggio” di Vanessa Policicchio, il laboratorio “Il piccolo villaggio di cartone” e tante altre attività.

A seguire, alle ore 19, si terrà lo spettacolo “Storia di una straordinaria amicizia” di e con Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri. Alle ore 21 è in programma invece lo spettacolo “Aglio e fravaglio” della compagnia Bertolt Brecht Teatro. Lo spettacolo si ispira alla Zeza tradizionale, una scenetta carnevalesca, cantata al suono del trombone e della grancassa, che vide la luce nella seconda metà del Seicento. Zeza era originariamente il diminutivo di Lucrezia (moglie di Pulcinella nella commedia dell’arte). Questo tipo di spettacolo nacque dunque nell’ambito delle rappresentazioni legate a questo personaggio. La meraviglia del teatro di strada si unisce alle atmosfere farsesche della maschera napoletana per dar vita ad uno spettacolo originale e di sicuro impatto su spettatori di ogni età!

Mercoledì 28 agosto si comincia alle 17.30 con i laboratori gratuiti e alle ore 19 si terrà “Giocando con le storie”, lo spettacolo teatrale della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro ispirato a Gianni Rodari e a quella che lui chiamava l’insalata di favole. Un incrocio di personaggi, una contaminazione di storie che l’attrice Alice Bachi interpreta in maniere divertente e coinvolgente, stimolando il pubblico a ‘giocare’ con le storie e con le parole.

Alle ore 21 lo spettacolo “Pelle d’asino” della compagnia Catalyst in coproduzione con Kaos Balletto di Firenze porta in scena un linguaggio universale che unisce testo, danza contemporanea e musica elettronica dal vivo: una partitura sonora per voce, suono e movimento. I movimenti della danzatrice e la voce dell’attrice, dall’alto della sua altezza di oltre tre metri, vengono amplificati live restituendo, ad ogni spettacolo, un risultato nuovo, dato da queste tre espressioni artistiche sul palco.

Giovedì 29 agosto ancora laboratori divertenti e creativi a partire dal pomeriggio, mentre alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Che rabbia!” di Matutateatro e alle ore 21 “Accadueo” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli in cui si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua. Un’artista multimediale scolpisce, modella, disegna con la sabbia e le forme proiettate, veri e propri quadri, diventano la scenografia multiforme dove l’attrice si muove e racconta.

Puntini Fest si concluderà poi a Sezze dal 30 agosto al 1 settembre.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Prenotazione obbligatoria (anche Whatsapp) ai numeri 3286115020 – 3291099630

Programma completo su www.matutateatro.it/puntini