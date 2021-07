Priverno, il nuovo sito istituzionale del Comune è on line

Molto più semplice e intuitivo, ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibile e facilitato nella navigazione, è il punto di svolta per la comunicazione del Comune verso i cittadini, l’obiettivo strategico perseguito dall’Amministrazione Comunale.

La facilità nel fruire le informazioni complete nei loro contenuti, accompagnata da una grafica più snella ed elegante, fa sì che il nuovo sito Istituzionale del Comune diventi lo strumento principe di comunicazione e relazione con la città. Strutturato su 2 rami principali, “il Comune Informa” e “la Città” e dotato di una home page confezionata di notizie in primo piano, il sito punta a fornire informazioni dettagliate per orientare il cittadino verso la scelta dei servizi erogati, ma altrettanto alla conoscenza del territorio attraverso un canale di eventi, calendarizzate di volta in volta, per vivere la città a 360°.

Il Sito adeguato alle caratteristiche linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione indicate da Agid, è realizzato compatibile, oltre che per la navigazione tramite computer, anche per l’agevole visualizzazione da smartphone e tablet, favorendo la consultazione da dispositivi mobili, la cui percentuale è in costante crescita.

Un’ulteriore novità sta nella redazione web, non più di gestione esterna ma internalizzata, per cui tutto il lavoro viene svolto interamente dai dipendenti comunali, ovviamente informati e coadiuvati da referenti esperti al fine di garantire un maggior controllo sull’informazione finale e soprattutto una maggiore tempestività nella pubblicazione delle informazioni.

In questa prima fase di transizione il sito verrà sempre più implementato e migliorato nella qualità delle informazioni e nell’efficacia della gestione.

“Questo traguardo -afferma il Sindaco Anna Maria Bilancia- rappresenta solo il primo passo nella direzione del rinnovamento dell’offerta dei servizi informatici dell’Ente e costituisce tappa fondamentale e propedeutica a tutta una serie di implementazioni che permettono di avere oltre ad informazioni tempestivamente aggiornate anche una sorta di municipio virtuale che consentirà gradualmente ai cittadini di poter usufruire dei servizi direttamente a casa”.