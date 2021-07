Sermoneta, al via la 57esima edizione del Festival Pontino di Musica

Sabato 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta, il concerto del flautista Mario Caroli, docente storico dei Corsi di perfezionamento di Sermoneta e interprete di fama internazionale.

Domenica 4 luglio il ricordo di Cesare Ferraresi a quarant’anni dalla morte, con il concerto al Giardino di Ninfa del Quartetto Piermarini.



Spetterà a Mario Caroli, docente storico dei Corsi di Sermoneta, flautista fra i più celebri della sua generazione, a inaugurare la 57ª edizione del Festival Pontino di Musica, sabato 3 luglio alle 21 al Castello Caetani di Sermoneta.

Protagonista l’anno scorso per l’edizione in streaming del Festival di un suggestivo concerto dal Giardino di Ninfa che ha raggiunto le diecimila visualizzazioni, quest’anno Caroli torna a suonare dal vivo in uno dei luoghi più rappresentativi della storica manifestazione pontina.

Accompagnato da Pietro Ceresini, pianista italiano che vive a Friburgo dove insegna alla Hochschule für Musik insieme a Caroli, il flautista con il suo prezioso flauto Miyazawa in platino, interpreta nella prima parte un programma di raro ascolto e da stili diversi, con la Sonata op. 64 di Mel Bonis compositrice parigina dalla scrittura prettamente romantica, e Digital Bird Suite op. 15 pagina ‘minimalista’ del compositore giapponese vivente Takashi Yoshimatsu.

Nella seconda parte del concerto spazio invece ad alcuni capisaldi della letteratura flautistica di fine Ottocento – prima metà del Novecento, con la Ballade di Frank Martin composta nel 1939, la Fantaisie op. 79 di Gabriel Fauré, e Chant de Linos che André Jolivet composte nel ’44 per un concorso indetto dal Conservatorio di Parigi.

Il primo weekend di Festival si completa con l’omaggio al violinista Cesare F erraresi, a quarant’anni dalla morte. Nel Giardino di Ninfa domenica 4 luglio alle19.30, in programma il concerto del Quartetto Piermarini formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e altre importanti formazioni cameristiche. Sono Duccio Beluffi e Andrea Pecolo (violini), Beatrice Pomarico (violoncello) e il violista Cesare Zanfini, nipote di Ferraresi. Musicista di primo piano, spalla dell’Orchestra RAI di Milano, docente al Conservatorio di Milano, solista dei Virtuosi di Roma e fondatore del Trio di Milano insieme a Canino e Filippini, Cesare Ferraresi si legò al Festival Pontino e ai Corsi di Sermoneta a partire dal 1975, invitato dall’architetto Cerocchi per rilanciare i corsi di musica da camera. Una collaborazione proficua che lo vide a fianco dei migliori musicisti italiani dell’epoca, formando e promuovendo i nuovi talenti di quegli anni. Per ricordarlo il Piermarini eseguirà due Quartetti, di Mendelssohn (n. 2 op. 13) e Beethoven (op. 59 n. 3).

Il primo mostra da parte di un giovanissimo compositore – Mendelssohn aveva appena 18 anni – la grande padronanza tecnica e la conoscenza del più recente repertorio musicale, il secondo è il terzo e ultimo dei tre Quartetti che il genio di Bonn compose fra il 1805 e il 1806 chiamati “Razumowsky”, in omaggio al dedicatario e committente della celebre raccolta.

Per acquistare i biglietti:

3 luglio : € 20 intero – € 15 ridotto

4 luglio € 20

Previste riduzioni per i possessori di Youth Card. Per ulteriori riduzioni seguire aggiornamenti sul sito della Fondazione. La direzione del Campus si riserva il diritto di apportare modifiche al programma del Festival per cause di forza maggiore.

Info:

Fondazione Campus Internazionale di Musica, Via Varsavia 31, 04100 Latina:

57° FESTIVAL PONTINO DI MUSICA

Cori, Latina, Ninfa, Sermoneta

3-31 luglio 2021

INAUGURAZIONE FESTIVAL

Sabato 3 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

Mario Caroli, flauto

Pietro Ceresini, pianoforte

M. Bonis Sonata op. 64 per flauto e pianoforte

T. Yoshimatsu Digital Bird Suite op.15 per flauto e pianoforte

F. Martin Ballade per flauto e pianoforte

G. Fauré Fantaisie op.79 per flauto e pianoforte

A. Jolivet Chant de Linos per flauto e pianoforte

Domenica 4 luglio, ore 19.30

Cisterna di Latina, Giardino di Ninfa

Omaggio a Cesare Ferraresi

QUARTETTO PIERMARINI

Duccio Beluffi, violino

Andrea Pecolo, violino

Cesare Zanfini, viola

Beatrice Pomarico, violoncello

F. Mendelssohn Quartetto per archi n. 2 in La minore, op. 13

L. van Beethoven Quartetto per archi n. 9 in Do maggiore, op. 59 n. 3 “Razumowsky”