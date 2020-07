Priverno, installati 7 contenitori per il conferimento degli oli usati

Priverno ha i suoi primi 7 contenitori per il conferimento degli oli vegetali usati. Sono stati installati dalla Servizi industriali, su richiesta del Comune. Sarà possibile quindi conferire gli oli che abitualmente utilizziamo per cucinare o friggere oppure per conservare i cibi in scatola o sottolio.

Le aree scelte sono viale Aldo Moro (incrocio con il cimitero), via Alcide de Gasperi, Borgo di Fossanova (parcheggio comunale), Trav.1 via della Valle – via Regina Camilla (fronte banca), via Giacomo Matteotti (presso scuola Media), Osteria dei Pignatari ( nei pressi del distributore).

Sono riconoscibili perché sono stati rivestiti con la rappresentazione grafica che ritrae le bellezze dei luoghi di Priverno.

Gli oli esausti sono prodotti altamente inquinanti per l’ambiente che, gettati nel lavandino, a lungo andare otturano ed ostruiscono le tubature delle nostre abitazioni e contaminano le falde acquifere creando nel sottosuolo uno strato impermeabile che impedisce alle radici delle piante di assumere sostanze nutritive.

Il conferimento è semplicissimo: una volta usati e lasciati raffreddare, basterà versarli in una qualsiasi bottiglia di plastica, da buttare poi in uno dei contenitori installati Cir.Oil.