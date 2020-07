Priverno, lavori finiti: riapre al pubblico il centro di Fontana Vecchia

Riapre al pubblico il centro di raccolta di Fontana Vecchia. Terminati i lavori di adeguamento, può tornare a funzionare. Poco più di un anno fa i carabinieri forestali del Nipaaf avevano apposto i sigilli alla struttura, che funzionava nonostante un’ordinanza di chiusura; il reato contestato era stato stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi: il responsabile era stato segnalato alla Procura. Poco dopo l’area era stata dissequestrata per consentire l’avvio dei lavori.

Le regole del centro alla riapertura. Nel rispetto delle norme anti covid, è consentito l’ingresso ad un utente alla volta; l’accesso è riservato ai soli utenti residenti nel Comune di Priverno che esibiranno la documentazione richiesta; tutti gli accessi e conferimenti saranno registrati su apposito modulo; non sono ammessi conferimenti di rifiuti che producono percolato o sporchi di residui organici; non è consentito il conferimento degli inerti, mentre potranno essere conferiti carta e cartone, imballaggi di plastica e metalli, imballaggi di vetro e lastre di vetro, ingombranti, legno, metalli, pile esauste, oli esausti, farmaci scaduti. Riguardo al RAEE, non più di quattro pezzi alla volta: R3 (tv e monitor), R4 (piccoli elettrodomestici), R5(tubi fluorescenti e lampadine) e nei prossimi giorni anche R1 (frigoriferi e condizionatori), R2(lavatrici e forni).

Presso il Centro di raccolta è inoltre possibile ritirare buste e mastelli. Orario di apertura: lunedì 9-12:30; mercoledì 14:30-19; venerdì 9-13; sabato 9-12 e 14:30-19.