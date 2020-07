Era sulla moto con la moglie il 52enne di Cisterna di Latina che ieri sera è morto in un incidente stradale avvenuto a Velletri. La coppia viaggiava in direzione dei Castelli Romani sull’Appia ed è stata presa in pieno da un’auto, sulla quale invece c’erano due ragazzi di Velletri. La moglie della vittima è ricoverata in gravissime condizioni al Goretti di Latina. A rilevare l’incidente è stata la polizia stradale.