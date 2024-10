Priverno si prepara, domenica c’è la storica “Fiera Nostra”

Domenica 6 ottobre ritorna a Priverno la Tradizionale “Fiera Nostra”. Trasferitasi dall’ottobre dello scorso anno nel luogo delle proprie origini, in Località Fontana Vecchia (Caciara), un’area periferica di notevole importanza storica, paesaggistica e culturale della Città, dove si erge, imponente, l’antico fontanile, da sempre monumento simbolo di grande valore per il territorio.

Con lo spostamento della tradizionale fiera rurale nei pressi della piana di Mezzagosto, attraversata dal Fiume Amaseno, si vuole ambire a che questa torni gradualmente alla cultura contadina, commerciale e sociale delle origini, quando la fiera era anche un’occasione di ritrovo e condivisione.

Per aumentare l’attrattività e il valore culturale dell’iniziativa, il Comune di Priverno propone in questa seconda edizione, oltre le ordinarie esposizioni di mercanzie tipiche fieristiche, anche ampi spazi dedicati ai prodotti del territorio, alla conoscenza delle tradizioni agricole e del paesaggio naturale, nonché punti di ristoro dove degustare cucina e prodotti tipici locali, senza rinunciare a giochi e spettacoli di vario genere.

In particolare, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, la fiera si animerà con le esposizioni di attrezzi agricoli storici e di autovetture d’epoca, a cura rispettivamente dell’Associazione “il Sogno del Grano” e “del Circolo Pontino della Manovella; con la Mostra sulla vita del Brigante Antonio Gasbarrone, curata dall’omonima Associazione culturale di Sonnino. Inoltre, saranno presenti laboratori del gusto con piatti e prodotti tipici locali, la DMO Terre dell’Olio dei Papi e le Associazioni “Comitato Falia e Broccoletti” e “Pro Loco Priverno”. Durante la giornata, l’Associazione teatrale “Giù la maschera” intratterrà il pubblico con lo spettacolo “A chi stongo appresso”.

Non mancherà uno spazio ludico dedicato ai bambini con gli operatori della Ludoteca “Comunale Lucignolo” e, per l’occasione, la sede operativa dell’Associazione di Protezione Civile “Centro Operativo Circe” aprirà le sue porte per far conoscere la propria realtà.

Per poter giungere alla Fiera, in locandina gli orari e le fermate delle circolari di linea con andata da Piazzale XX settembre e ritorno da località Caciara. Chi arriva in macchina, potrà parcheggiare nell’area adibita a parcheggio, adiacente la Fiera, alla quale si accede entrando, dalla statale 156 dei Monti Lepini, all’altezza del Santuario della Madonna di Mezzagosto, da via Piperno Vecchia.