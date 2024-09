Priverno, truffa con i messaggi phishing: scatta la denuncia

Nella giornata di ieri i carabinieri di Priverno, hanno identificativo e deferito in stato di libertà un cittadino classe 89′ residente a Isola Del Liri, in provincia di Frosinone. L’uomo è risultato intestatario ed unico utilizzatore di un conto corrente sul quale il 6 Settembre, con dei raggiri, sono stati bonificati 1600€, somma ottenuta con l’invio di messaggi phishing sull’utenza telefonica di una 47enne di Priverno, messa in allarme di un paventato accesso abusivo al proprio conto corrente. La donna in seguito, ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri.