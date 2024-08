Priverno, un incendio divora 90 ettari di vegetazione

Gli incendi continuano a interessare il territorio pontino. Le fiamme questa volta hanno interessato i terreni delle colline di Priverno, più precisamente in zona stradone delle Grotte a Ceriara. Sono durate ore le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e delle varie associazioni della protezione civile.

Per cercare di fermare l’incendio, oltre alle tante squadre di terra, si è reso necessario l’intervento di un elicottero e di un canadair della flotta area antincendio. Le fiamme hanno interessato circa 90 ettari di vegetazione, boschi, attività agricole e terreni usati per i pascoli seminando danni per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro.