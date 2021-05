Pro Loco Priverno, in cammino dal 30 maggio

La Pro Loco di Priverno, in collaborazione con l’Associazione Sentieri Nord e Sud, ha deciso di stilare un programma estivo dedicato ai cammini.

Le escursioni si effettueranno tutte di Domenica a partire dal 30 Maggio, 13 e 27 Giugno, 18 e 25 Luglio per ripartire in sicurezza.

Un cammino, che ogni volta attrae un numero sempre crescente di partecipazioni, investendo su uno dei patrimoni più grandi: il territorio.

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nei confronti di questo tipo di viaggi, vissuto da molti come una cura benefica dalla fretta e dallo stress della società attuale e, in questo periodo di ripartenza post covid, i cammini hanno in parte mitigato le conseguenze negative che ne sono scaturite.

La prima giornata sarà Domenica 30 maggio, con ritrovo alle ore 9.30 presso piazza Giovanni XXIII, arrivando fino a San Davino.

Tutte le tracce dei sentieri realizzati verranno caricati su un apposito sito, curato dalla Pro Loco, sul quale verranno aggiunti anche i percorsi in Mountain Bike curati dall’Associazione “Pisolo Bike”, di Giovanni Serapiglia.

Per prenotazioni contattare:

Sentieri Nord/Sud: 3397652454

Pro Loco: 3884423476