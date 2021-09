Progetto “Via Francigena, Rome to Rome 2021”: Fondi accoglie i camminatori

Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo a Fondi del gruppo di camminatori impegnato, dallo scorso 15 giugno, nell’ambizioso ed emozionante progetto “Via Francigena, Road to Rome 2021”. Partiti da Canterbury e diretti a Santa Maria di Leuca, i protagonisti dell’impresa faranno tappa a Fondi il 18 settembre.

Per accogliere i camminatori il Comune di Fondi ha messo a punto un programma interessante, rappresentativo ma snello perché, va da sé, in un’avventura di 3200 chilometri a piedi i momenti di riposo sono fondamentali.

Dopo l’arrivo a Fondi lungo i percorsi della via Francigena, la doccia e il check-in nella struttura in cui il gruppo pernotterà, è previsto un breve incontro al Castello Caetani per una visita del museo, una boccata d’aria sulla terrazza panoramica e un focus storico-artistico sulla città. A chiudere la prima giornata sarà una cena a base di prodotti tipici presso un ristorante caratteristico del centro storico.

All’indomani colazione, mini tour della città, un tuffo al mare e qualche ora di relax sul litorale fondano.

Lunedì 20 settembre, i camminatori ripartiranno alla volta di Formia per una nuova tappa da 30,8km (partenza alle 8 da Piazza Unità d’Italia).

A coordinare l’accoglienza e le varie iniziative che si svolgeranno in città, in collaborazione con il Comune di Fondi, è il Gruppo dei Dodici. Il sodalizio presieduto da Giancarlo Forte, che conta anche un centro studi in via Cesare Auguro 10, è infatti un importante punto di riferimento per tutti i camminatori della via Francigena del sud e, più in generale, per la valorizzazione del percorso pontino.

“Siamo orgogliosi di accogliere il gruppo di camminatori – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – e di dare il nostro piccolo grande contributo alla valorizzazione della via Francigena. Anche se il gruppo attraverserà diverse città pontine come Cori, Sezze, Priverno, Terracina, Itri, Formia e Minturno, soltanto a Fondi è previsto un giorno di stop che darà modo ai camminatori di conoscere meglio la città e ai cittadini di incontrare i protagonisti dell’impresa. Chi vorrà potrà inoltre prendere parte a questo meraviglioso e affascinante viaggio, anche soltanto per pochi chilometri, godendo di paesaggi, monumenti, storia, incontri e persone. Sarà una full immersion nella natura per ritrovare sé stessi e fare tesoro dei racconti e delle esperienze vissute dal gruppo di camminatori negli ultimi mesi”.

Per informazioni e prenotazioni: info@gruppodeidodici.eu e 349-8087237.

Le tappe pontine dell’impresa: