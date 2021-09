Il Latina corre il doppio della Paganese, prima vittoria nerazzurra

Primi gol e primi punti in Serie per il Latina Calcio 1932. I fari del Francioni illuminano i pontini nella vittoria sulla Paganese con il più classico 2-0 all’inglese. Il ritmo, l’entusiasmo e l’audacia dei nerazzurri hanno fatto la differenza su più esperto e quotato, peraltro partito rispetto ai padroni di casa inizialmente timidi. Mattatore del match l’attaccante Cristian Carletti, autore della prima doppietta in carriera. Un gol per tempo segnato dall’ex Carpi per tenere a distanza i campani, mai capaci di trovare l’episodio per rimettersi in gara.

Episodio che invece, al quarto d’ora è stato la chiave di volta del match per il Latina, ispirato dai suoi tanti baby, tra cui un irrefrenabile Mascia, dal cui piede è partito il cross pennellato sul secondo palo per Teraschi atterrato da Manarelli.

Conseguente rigore, trasformato da Carletti, che spiazza Baiocco.

Il Latina vive di entusiasmo e buone trame in velocità, ma l’occasione del raddoppio è su corner. Lo batte Nicolao a giro, pescando Baiocco impreparato nell’uscita e Carletti, poco freddo nello sfruttare l’errore a porta vuota.

Al 45′ esatto è la Paganese ad avere la grossa occasione per il pari sugli sviluppi dell’angolo. Manarelli trova in area piccola Murolo, che completamente solo, appoggia di testa tra le braccia di Cardinali.

La Paganese opera un paio di cambi nell’intervallo per garantire maggiore spinta. Il primo episodio saliente è del 7′, sulla respinta della difesa il rasoterra in corsa di Guadagni sfila sul fondo.

La ripartenza pontina è però letale. Al 10′ percussione devastante di Di Livio, scambio con Mascia, carambola fortunata e bravura, sull’uscita di Baiocco tocco per Carletti che piazza il 2-0.

La Paganese passa a quattro attaccanti con l’ingresso di Piovaccari, mentre Di Donato dà tregua a Teraschi inserendo Atiagli, e ad un applauditissimo Carletti, sostituito da un altrettanto applauditissimo Jefferson.

Un occasione per parte. Al 29′ traversone di Zito, stacca Piovaccari, pallone a lato e mani trai capelli.

Al 35′ tacco splendido del neo entrato Rosseti per Ercolano, “trivela” alla Quaresma che accarezza la base del palo. Finisce dopo quattro minuti di recupero e Latina torna ad assaporare vecchie emozioni sul rettangolo di gioco.

Latina – Paganese 2-0

Latina (4-4-2): Cardinali; Ercolano, De Santis, Giorgini, Nicolao; Teraschi (21’st Atiagli), Spinozzi, Tessitore, Di Livio; Carletti (21’st Jefferson), Mascia (33’st Rossetti).

A disp. Alonzi, Ricci, Sane, Del Prete, Pastore, D’Aloia.

All. Di Donato

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Scanagatta; Sussi (1’st Guadagni), Cretella (14’st Piovaccari), Tissone, Zanini (20′ Volpicelli), Manarelli (1’ st Zito); Diop (44’st Del Regno), Castaldo.

A disp. Pellecchia, Caruso, Vitiello, Aly, Perlingeri, Schiavino, Iannone.

All. Di Napoli

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Paggiola di Bergamo – Landoni di Milano

Quarto uomo: Feliciani di Teramo

Marcatori: 15’pt e 10’st (rig.) Carletti

Note: ammoniti Teraschi, Di Donato, Manarelli, Volpicelli, Sbampato, Murolo. Angoli 3-3. Rec. pt 2’. St 4’. In tribuna il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.