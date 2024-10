Promuovere il patrimonio storico locale, protocollo d’intesa tra le Pro Loco di Sermoneta e Priverno

È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra la Pro Loco di Priverno, rappresentata dal Presidente Sherije Kjamili, e la Pro Loco di Sermoneta, rappresentata dal Presidente Corrado Luca Bianca.

L’intesa nasce dalla volontà comune di unire le forze per valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale e turistico e per organizzare eventi congiunti volti a valorizzare le tradizioni, la cultura e le eccellenze locali dei due territori. Nei prossimi mesi le due Pro Loco lavoreranno in sinergia per lavorare su un primo importante progetto e la firma del protocollo rappresenta l’asse portante per il futuro lavoro sinergico.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione che, oltre a promuovere le bellezze dei nostri territori, creerà nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale. Questa intesa rappresenta un passo importante perché rafforzerà le relazioni tra le comunità di Priverno e Sermoneta.” ha dichiarato Corrado Luca Bianca, Presidente della Pro Loco di Sermoneta.

L’accordo, della durata iniziale di un anno, prevede incontri periodici tra le due Pro Loco per coordinare le attività, con l’obiettivo di creare nuove sinergie.

Sherije Kjamili, Presidente della Pro Loco di Priverno, ha aggiunto: “Questo accordo segna l’inizio di una collaborazione preziosa e strategica. Unendo le forze, potremo non solo preservare le tradizioni e la cultura dei nostri territori, ma anche innovare e rendere più attrattivi i nostri eventi. Priverno e Sermoneta condividono una ricchezza storica e culturale che merita di essere valorizzata al massimo, e sono sicura che, lavorando insieme, riusciremo a creare progetti di grande valore per entrambe le comunità.”

Le due Pro Loco si impegneranno a promuovere il dialogo e la cooperazione anche con altre realtà associative e istituzioni locali, in modo da ampliare l’impatto positivo delle iniziative a livello territoriale.