Pubblici esercizi, la CLAAI Assimprese Lazio Sud contro la crisi

Programma

Associazione apolitica e apartitica, con il compito di sostenere artigianato e piccole imprese locali, offrendo loro servizi, l’accesso al credito in maniera particolare. E’ questo il manifesto intellettuale della CLAAI Assimprese Lazio Sud, associazione di categoria per le province di Latina e Frosinone, con Italo Di Cocco presidente e Ivan Simone in qualità di direttore.

Un percorso proseguito in piena pandemia e accelerato adesso con la presentazione presso Villa Patrizia a Borgo Bainsizza, nel comune di Latina in cui sono state illustrate le linee guida dell’associazione, alla presenza dei Quadri componenti, le ramificazioni territoriali, il presidente della Provincia Carlo Medici e l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Latina Simona Lepori.

Di Cocco

Nel discorso introduttivo Italo Di Cocco, ha inteso esprimere ringraziamenti nei confronti del ristoratore Paolo Prearo e al sue recente, lunghissimo passato: “Un pensiero va alla Confcommercio, che lascio dopo 35 anni e al suo attuale presidente Giovanni Acampora, con il quale ho condiviso piacevoli esperienze, per questo mi corre l’obbligo di salutarlo e ringraziarlo”. Poi i primi obiettivi: “Costituire una apposita struttura “operativa” di settore, quale l’associazione “Imprenditori Horeca Lazio Sud”, emanazione della CLAAI Assimprese Lazio Sud. Inizieremo a gettare le brasi per portare un aiuto concreto ai nostri colleghi, che vivono momenti difficili a causa del covid e non solo… Per questo abbiamo condiviso l’idea di offrire opportunità di ripresa con strategie di carattere economico, e perchè, no, di tutela sindacale”. Commercialisti e/o consulenti del lavoro forniranno agli associati indicazioni per orientarsi nell’espletazione delle pratiche.

Simeone

“Dinanzi a questo momento di difficoltà economica – esordisce il direttore dell’Associazione Ivan Simeone – solo facendo rete e operando con una comune visione e progettualità, si potranno avviare quei processi necessari per la ripresa locale. L’adesione alla CLAII di un autorevole imprenditore come Italo Di Cocco, è un valore aggiunto per la nostra organizzazione e per tutti il comparto dei pubblici esercizi. Lo ringraziamo per aver deciso di impegnarsi per la nostra realtà associativa

Squadra

La squadra di partenza ha i suoi responsabili, settore per settore: Pamela Tarantino (Donne in rosa), Rosaria Colantuno (Ristocatering), Stefano Stefanelli (Ristopub), Andrea Calvani (Stabilimenti balneari provincia Latina), Anna Paniconi (Pizzerie Lazio Sud), Alessandro Lioltino (Commercio Aprilia). Le future deleghe: Cinzia Mastrostefano (Ambulanti), Paola Rossi (Acconciatori), Gabriella Passone (Ottici), Noemi Collnvitti (Pasticcerie), Roberto Baganto (Panificatori), Maria Costanzo (Fioristi), Maurizio Bellantonio (Autosaloni). Assistente alla segreteria Gessica Mambrin.

Gli sportelli della CLAAI Assimprese Lazio Sud sono a Latina in via Carducci 7 (Sportello Credito/Artigiancasa Point) e via Gran Bretagna 22 (Sportello Servizi e Formazione).