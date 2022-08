‘Puntini Fest’, 3 giorni di festa per bambini e famiglie a Priverno

E’ in arrivo la terza tappa di Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, in provincia di Latina, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, con il patrocinio dei Comuni ospitanti.

Dal 30 agosto al 1 settembre il festival si terrà nella splendida cornice del Parco di San Martino a Priverno (LT). Anche qui, come nelle tappe precedenti di Bassiano e Norma, si alterneranno spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture in una tre giorni di festa per bambini e famiglie.



Si comincia martedì 30 agosto alle ore 17.30 con l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente tutti i giorni del festival.

Attorno alla libreria alle 17.30 avranno inizio una serie di attività ad ingresso libero: le letture del Bibliocaravan, il laboratorio Teatro a percussione, il laboratorio creativo Spillette d’autore e il laboratorio sensoriale a cura dell’associazione Tre Mamme per Amiche.

Alle ore 19 appuntamento con il divertente spettacolo “Il Mago Abacuc” con Gabriele Di Mascolo.

Mercoledì 31 agosto si comincia sempre alle 17.30 con i laboratori gratuiti all'interno del parco: le letture del Bibliocaravan, il laboratorio "C'era una volta un disegno", la creazione di aquiloni e il laboratorio "Storie al cubo".

Alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Storia delle patate d’Europa” con Alessandro Balestrieri, prodotto dal Teatro della Caduta di Torino. Un modo originale e divertente per raccontare la storia della scoperta (e della conquista) del Nuovo Mondo ai bambini.

Alle ore 21 appuntamento con lo spettacolo “Pollicino (o Pollicione?)” di Teatro del Cerchio che racconta la favola conosciuta da tutti, ponendo l’attenzione sul tema della corretta alimentazione. Giovedì 31 agosto nel pomeriggio si terranno ancora diversi laboratori nel parco: le letture del Bibliocaravan, le esplorazioni creative a cura de Il Cerchiobaleno adatte anche a bambini da 0 a 3 anni e il gioco Bubble painting.

Alle ore 19 si terrà lo spettacolo “Pentola Stregata” della compagnia Opera Prima Teatro.

Alle ore 21 appuntamento con “Pulcinella Mon Amour” del Collettivo Bertolt Brecht Teatro, un gran carnevale di maschere e tamburi, coriandoli e bandiere, che narra del mondo variopinto di Pulcinella.

La tappa di Priverno terminerà poi con Family Dance, un Dj set con Alektron dedicato a bambini e genitori.

Tutte le sere di Puntini Fest, all’interno del Parco di San Martino, ci sarà anche un angolo di ristorazione Street food a cura di Tacconibus Bistrot. Il Festival si concluderà poi con la quarta e ultima tappa a Sezze (LT) dal 2 al 4 settembre.

Biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.

Prenotazione obbligatoria (anche Whatsapp) ai numeri 3286115020 – 3291099630

Programma completo su www.matutateatro.it