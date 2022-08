Avis, una giornata di donazioni al centro commerciale Latina Fiori

Un punto per donazione del sangue sarà allestito dall’Avis di Latina presso il centro commerciale di Latina Fiori. La postazione sarà attiva venerdì 2 settembre nella piazza principale al piano interrato, nei pressi del nuovo Mondadori Book store, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Tutti i donatori, in possesso dei requisiti validi, potranno prenotarsi al 345/3784558 per effettuare la loro donazione. Sono disponibili solo 20 posti.

Dopo il prelievo sarà offerta una colazione per reintegrare i liquidi e migliorare il comfort post donazione.