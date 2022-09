Questura di Latina, prosegue la campagna contro l’illegalità sul territorio

I poliziotti della Questura di Latina hanno proseguito in tutto il territorio della provincia le attività di contrasto alla illegalità, in ogni sua forma, in collaborazione con la Polizia Stradale e le unità cinofile della Polizia di Stato, impiegando oltre 200 Volanti.

Nel complesso sono stati conseguiti i seguenti risultati: i posti di controllo effettuati in tutta la provincia sono stati 78 e sono state identificate oltre 1000 persone.

Nel corso di tali operazioni, inoltre, sono stati controllati più di 450 veicoli e contestate oltre 170 infrazioni al Codice della Strada. Sono stati inoltre 36 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e della regolare posizione sul territorio nazionale.

Gli arresti sono stati 5, di cui 2 per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrati i seguenti quantitativi di droghe: 45 gr. di cocaina e 90 di cannabinoidi; altri 2 arresti sono stati effettuati in esecuzione di altrettanti Ordini di Carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Latina, uno per i reati di resistenza e violenza a P.U. e l’altro per il reato di maltrattamenti in famiglia; infine un ulteriore arresto è stato eseguito in flagranza di reato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Nell’ambito del costante impegno della Polizia di Stato volto a garantire una rapida tutela alle vittime di atti persecutori e/o di violenza domestica, il Questore di Latina ha emesso quattro provvedimenti di ammonimento con il quale i maltrattanti sono stati intimati ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza.