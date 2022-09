Lgbt+, nasce a Fondi lo sportello d’ascolto

In una nota diffusa dal Circolo Pata Pata si annuncia l’apertura di uno sportello di ascolto per le persone Lgbt+ nel Comune di Fondi

Nelle ultime settimane abbiamo potuto assistere a due diversi episodi di violenza di carattere lesbofobico e transfobico nella nostra provincia. Il primo, avvenuto nel pieno dell’estate in centro a Sperlonga, verso due ragazze ree di essersi scambiate un bacio in pubblico e il secondo, pochi giorni fa a Cisterna, ai danni di un ragazzo di 17 anni, transgender vittima di una aggressione a sfondo omofobo da parte di due giovanissimi.

Un clima ostile che poco rappresenta le due città e le loro politiche di inclusione e sensibilizzazione ma che certamente lancia un campanello di allarme che non può rimanere inascoltato.

Spinti dalle richieste di intervento già ricevute dalle nostre associazioni e nell’ottica di offrire un servizio gratuito sul territorio per le persone Lgbt+ nasce lo Sportello di ascolto di Agedo Basso Lazio e del Circolo Pata Pata”.

Lo Sportello Rainbow offre:

– ascolto individuale (per famiglie, genitori o figlə)

– consulenza legale

– percorso di sostegno psicologico (in presenza oppure on line).

Le attività sono previo appuntamento ai seguenti numeri 3391793562 / 3295485787 e sono offerte dagli operatori delle due associazioni presso la sede di Corso Appio Claudio,113 a Fondi.