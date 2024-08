Quinta conferenza dei sindaci per la sanità, medicina e PNRR gli argomenti

Oggi, nella sala consiliare del Comune di Latina, si è svolta la quinta Conferenza dei sindaci per la sanità, presieduta dalla sindaca Matilde Celentano. All’evento hanno partecipato i rappresentanti di 23 municipalità della provincia di Latina, insieme alla commissaria straordinaria della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e diversi dirigenti sanitari.

La riunione si è focalizzata su due temi principali: la medicina del territorio e l’aggiornamento sui progetti finanziati con i fondi del PNRR. La commissaria Cenciarelli ha illustrato lo stato di avanzamento dei progetti nei cinque distretti socio-sanitari della provincia, che includono la creazione di 15 case di comunità, quattro ospedali di comunità e quattro centrali operative territoriali, per un investimento totale di 33 milioni di euro.

Un terzo delle case di comunità è già in fase di progettazione avanzata, con lavori previsti per il completamento entro il 2025. Due ospedali di comunità sono già operativi e gli altri due lo saranno entro l’autunno. Inoltre, tutte le centrali operative territoriali sono state completate.

La conferenza ha sottolineato anche l’importanza della prevenzione, in particolare per i disturbi comportamentali nell’infanzia, e il potenziamento di nuove figure sanitarie come l’infermiere di famiglia, oltre all’espansione della telemedicina.

La sindaca Celentano ha evidenziato che la conferenza ha offerto un’opportunità di confronto costruttivo, con l’obiettivo comune di migliorare la sanità locale, ribadendo che la collaborazione tra l’Azienda sanitaria locale e i sindaci è fondamentale per affrontare le sfide sanitarie del territorio.