Viaggiava sulla Pontina su una Fiat Croma colma di prodotti alimentari mal conservati. L’auto, infatti, essendo inidonea a mantenere la temperatura del cibo avrebbe causato l’interruzione della catena del freddo.

A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Aprilia, diretti dal vice questore Gian Luca Porroni. Ieri mattina, sulla SS148, hanno intercettato il veicolo di vecchio tipo, condotto da un giovane di 20 anni, che circolando senza l’assicurazione (scaduta da oltre un anno e mezzo), trasportava 100 chili di latticini, coperti da un telo nero per occultarne la vista dall’esterno. I prodotti dovevano essere trasportati, invece, in regime Atp (temperatura controllata). All’interno c’erano anche 10 chili di dolci freschi e circa 30 chili di pane non confezionato, sempre trasportato in contenitori non idonei.

La merce caricata ad Aprilia era destinata a venditori dettaglianti di Roma. Per questo è scattata la sanzione di oltre 4.200 euro. La merce è stata sequestrata e distrutta. Anche il veicolo è stato sequestrato.