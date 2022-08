Radure: un mese di musica, teatro e cultura lungo la Via Francigena del sud

Giunge alla sua quarta edizione Radure. Dal 14 agosto al 18 settembre in ognuno dei 6 Comuni un ospite d’eccellenza, grandi donne della scena teatrale e di quella jazz –Susanna Stivali, Gioia Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia Forte, Mascia Musy, Giada Prandi, Pamela Villoresi – sarà affiancato da compagnie professioniste locali (Eko Orchestra, Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, l’ensemble Coro InCantu e la compagnia di danza GKO Company), per un totale di 16 spettacoli in altrettanti luoghi della cultura.

Dal 2019 Radure rappresenta la proposta culturale d’eccellenza per promuovere il territorio e rilanciarne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti dello spettacolo dal vivo, le identità dei luoghi e la partecipazione attiva delle realtà operanti in questi splendidi Comuni. L’edizione 2022 del festival Radure vuole accendere i riflettori sul femminile attraverso un viaggio nell’arte dello spettacolo dal vivo, guidato da donne e che di donne parla.

Si inizia a Norma il 14 agosto ore 18.30 al Parco Archeologico Antica Norba con Susanna Stivali, una delle più interessanti voci del panorama jazz italiano ed internazionale, in CARO CHICO omaggio a Chico Buarque de Hollanda. Omaggiare e rimaneggiare l’enorme e diversificato lavoro di Chico Buarque significa, conoscere il Brasile nelle sue espressioni più tradizionali e al tempo stesso, confrontarsi con un poeta, un compositore colto e popolare, uno scrittore, un grande autore di testi dalla poetica cangiante ed immaginifica. Susanna Stivali sarà accompagnata da Alessandro Gwis (pianoforte); Marco Siniscalco (basso elettrico e contrabasso); Marco Rovinelli (batteria).

Dopo il primo appuntamento a Norma la programmazione si sposta a Segni con tre appuntamenti tra teatro e musica. Il 16 agosto ore 19.00 alla Chiesa di San Pietro in scena Gioia Salvatori con il divertentissimo spettacolo CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti altissimi. “Piacer d’amor più di un di’ sol non dura, martir d’amor, tutta la vita dura” è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d’amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos’è l’amore?

Il 17 agosto ore 21.00 alla Cisterna Romana Giuliana De Sio in FAVOLOSA è narratrice di fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti ma anche talvolta cattive che raccontano il nostro paese, con le musica dal vivo di Cinzia Gangarella, Marco Zurzolo, Sasà Flauto. Dal nord al sud, le fiabe scelte per lo spettacolo conducono lo spettatore in una serie di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante contraddizioni nella quale da sempre convivono vitalità e disperazione.

Il 18 agosto ore 19.00 alla Porta Saracena il concerto di EKO ORCHESTRA un ensemble di chitarre che conta circa 40 elementi e tutti ragazzi tra i 11 e 22 anni. Nasce nel 2008 dal Festival Internazionale della Chitarra di Castrocielo (FR) evento in cui molti giovani si appassionano alla Musica e alla Chitarra e vince il Concorso LAZIOSound 2022 nella categoria BORDERLESS. Il gruppo si è specializzato nel trattare il repertorio rock sfruttando le potenzialità timbriche della Chitarra Classica.

Si torna a Norma alla Chiesa di San Rocco il 21 agosto ore 19.00 per il concerto SOTTO IL CIELO… AD UN PASSO DALLE STELLE dell’ensemble vocale Coro InCantu. Si tratta principalmente di colonne sonore famose come I dont know how to love him e I Will follow him, unite ad un doveroso tributo al maestro Morricone che ci ha lasciato da ormai due anni e che ricorderemo con Gabriel’s oboe e C’era una volta il west. Troverà spazio anche la musica leggera con riferimento a De Andrè e alla sua buona novella.

Nel dettaglio il programma completo

NORMA

14 agosto ore 18.30 | MUSICA

Parco Archeologico Antica Norba – Circonvallazione Norba 13

Susanna Stivali

CARO CHICO omaggio a Chico Buarque de Hollanda

21 agosto ore 19.00 | MUSICA

Chiesa di San Rocco – Piazza di Pietra

Coro InCantu

SOTTO IL CIELO… AD UN PASSO DALLE STELLE

SEGNI

16 agosto ore 19.00 | TEATRO

Chiesa di San Pietro – Via Pianillo

Gioia Salvatori

CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti altissimi

17 agosto ore 21.00 | TEATRO

Cisterna Romana – Via Pianillo

Giuliana De Sio

FAVOLOSA

18 agosto ore 19.00 | MUSICA

Porta Saracena – Via Porta Saracena 7

EKO ORCHESTRA in concerto

CORI

26 agosto ore 19.00 | TEATRO

Tempio d’Ercole – Piazza Tempio d’Ercole

Gioia Salvatori

CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti altissimi

27 agosto ore 21.00 | TEATRO

Chiostro di Sant’Oliva – Piazza Sant’Oliva

Iaia Forte

ODISSEA PENELOPE

28 agosto ore 19.00 | TEATRO

Chiesa di S. Oliva – Piazza Sant’Oliva

Compagnia Le Colonne

COME NASCE UN CAPOLAVORO C’era una volta in America

SERMONETA

2 settembre ore 19.00 | DANZA

Loggia dei Mercanti – Via della Valle

GKO Company

RENATA – UNA STORIA DI VIOLENZA SULLE DONNE

3 settembre ore 21.00 | TEATRO

Belvedere – Via della Valle

Mascia Musy

PREGHIERA PER CERNOBYL

4 settembre ore 19.00 | MUSICA

Parco di Monticchio – Via dei Tigli

EKO ORCHESTRA in concerto

MAENZA

10 settembre ore 21.00 | TEATRO

Castello Baronale – piazza del Duomo

Giada Prandi

ANNA CAPPELLI

11 settembre ore 19.00 | TEATRO

Loggia dei Mercanti – viale della Repubblica 23

Matutateatro

ANTIGONE O CREONTE

PRIVERNO

16 settembre ore 19.00 | TEATRO

Castello di San Martino – via San Martino

Compagnia Acta Teatro

GLI ULTIMI DI CARNEVALE overo per santità finta in sommo grado

17 settembre ore 21.00 | TEATRO

Auditorium Infermeria dei Conversi – Borgo di Fossanova

Pamela Villoresi e Marco Scolastra

LA MUSICA DELL’ANIMA ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca

18 settembre 19.00 | MUSICA

Parco Archeologico Privernum -Strada Regionale 609 Carpinetana

EKO ORCHESTRA in concerto