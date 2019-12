Ragazzo di Formia vince a L’Eredità e fa coming out in trasmissione

Il concorrente della trasmissione L’Eredità in onda su Rai1, che ha vinto 22mila euro il 21 dicembre scorso, ha fatto coming out dichiarando di avere un ragazzo. Francesco è di Formia e ha stupito tutti per la performance.

Durante il programma, condotto da Flavio Insinna, ha spiegato che il suo compagno si chiama Gabriele e vive a 200 chilometri dal suo paese di origine. La distanza non è mai stato un impedimento e così anche per loro.

La cosa che dovrebbe essere normale, come per tutti i concorrenti ai quali si rivolge sempre la domanda su un eventuale fidanzato o fidanzata, perché entrino in qualche modo nelle simpatie del pubblico a casa, è invece ancora oggi di grande importanza. Denota certamente coraggio da parte di chi decide di rispondere la verità, perché ancora oggi in Italia, troppo spesso ci sono attacchi e aggressioni omofobe. Nel nostro Paese, inoltre, ancora manca una legge contro la transomofobia.

Secondo la classifica di Rainbow Europe di Ilga sui diritti umani di persone omosessuali, bisessuali e transessuali (una delle più importanti organizzazioni non governative in materia), il nostro Paese risulta al 32esimo posto in Europa.

Francesco D’Angelis sa che questa non può essere la normalità e cerca di cambiare le cose anche con la sua testimonianza. In bocca al lupo per questa sera. La seconda puntata in cui è protagonista andrà infatti in onda dopo le 21.

Il ragazzo è già stato oggetto di attacchi omofobi, ma questo non lo ha certo fermato. “Formia non è tutto ciò. Formia è altro. La mia terra sa essere straordinariamente umana” aveva dichiarato in una recente intervista.

