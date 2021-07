Rassegna Milagro, doppio appuntamento a Pontinia e Latina

La rassegna “Milagro” entra nel vivo, due appuntamenti da non perdere, a Pontinia il 4 luglio riflettori su: “È bello perdersi Tour d’Italie ”. In scena a Latina il 5 luglio: “Interno familiare”.

La rassegna “Milagro”, realizzata dal Comune di Latina, il Comune di Pontinia, la Fondazione Roffredo Caetani, con la collaborazione ed il sostegno di ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, la Regione Lazio e il MiC – Ministero della Cultura entra nel vivo con due appuntamenti da non perdere tra Pontinia il 4 luglio con “È bello perdersi Tour d’Italie” de “Gli Extraliscio” e Latina il 5 luglio con “Interno familiare” di Iaia Forte e Javier Girotto. Entrambi gli spettacoli cominceranno alle 21. Si partirà il prossimo 4 luglio a Pontinia, all’interno del Map – padiglione ex Torre Idrica, alle 21 con il concerto “È bello perdersi Tour d’Italie ” degli “Extraliscio”.

L’originale band, ha una maestria unica nell’ unire vari generi musicali in uno stile unico dove si incontrano la tradizione della Romagna, le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni e ricchi arrangiamenti. La band prodotta da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali è formata dal poli strumentista e autore Mirco Mariani da “Moreno il Biondo” e Mauro Ferrara, che incarnano la tradizione del liscio. Gli “Extraliscio” in gara al 71° Festival di Sanremo hanno infatti portato sul palco il brano “Bianca luce nera”, in quell’occasione sono arrivati terzi al Premio della Critica e dodicesimi nella classifica generale. Un concerto da non perdere “È bello perdersi Tour d’Italie ”che prende le mosse da una cultura musicale molto vasta che passa per il jazz, la musica d’autore, la sperimentazione, e ha trovato nuovi spunti dalla tradizione del liscio.

L’appuntamento, lunedì 5 luglio, alle 21 per la rassegna nell’Arena Cambellotti di Latina curata da ATCL con l’Amministrazione Comunale, dedicato ad una delle scrittrici italiane più importanti del Novecento, Anna Maria Ortese e all’affresco che descrive la Napoli del dopoguerra, tra disperazione e povertà: Il mare non bagna Napoli. “Ho abitato a lungo in una città veramente eccezionale -La Ortese descrive così Napoli- qui tutte le cose, il bene e il male, la salute e lo spasimo, la felicità più cantante e il dolore più lacerato, tutte queste voci erano così saldamente strette, confuse, amalgamate tra loro, che il forestiero che giungeva in questa città ne aveva una impressione stranissima, come di una orchestra i cui gli strumenti, composti di anime umane, non obbedissero più alla bacchetta intelligente del Maestro, ma si esprimessero ciascuno per proprio conto suscitando effetti di meravigliosa confusione”.

A dare corpo alle immagini della città ferita e lacera, Iaia Forte (voce e regia) e Javier Girotto al sax in “Interno familiare”, un omaggio alla scrittura febbrile e chirurgica della Ortese.

E’ la vigilia di Natale. In una grande casa nel quartiere di Monte di Dio, Anastasia Finizio, una adulta “zitella”, viene a sapere che è tornato in città, dopo anni di assenza, un giovane di cui era stata innamorata. Questa notizia le risveglia i sogni sopiti, le fa immaginare la possibilità di una nuova vita aprendola ad un amore che però si rivelerà illusorio. Rinunciandovi rinuncerà a se stessa, e la sua vita ritornerà ad essere scandita solo da “casa e lavoro, lavoro e casa”. Intorno a lei una famiglia atroce, in cui gli egoismi e le invidie condannano i personaggi ad una solitudine amara ed incosciente.

Lo spettacolo, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con ATER – Fondazione, si avvale delle immagini di Raffaella Mariniello.

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha espresso molta soddisfazione al riguardo: “È la prima puntata di un cartellone di grande spessore che riapre la città di Latina alla cultura e in particolare alle emozioni del teatro. Sono molto contento che i cittadini possano tornare ad assistere a spettacoli dal vivo e che il settore della cultura, particolarmente penalizzato dalla pandemia, stia finalmente ripartendo”.

Milagro proporrà per tutto il mese di luglio e per la primi giorni di agosto una pluralità di offerte

culturali di assoluta qualità. Gli eventi si snoderanno in spazi diversi: i Giardini di Ninfa, l’Arena Cambellotti a Latina, e l’ex Torre Idrica a Pontinia.

Il costo del biglietto è di 10 euro, mentre per info e prevedendite si contatti: