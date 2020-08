Referendum: “Ma anche No”, a Latina si costituisce il comitato contro la riforma

Domenica 30 agosto si presenta a Latina il comitato per il No referendario. L’appuntamento è alle 19 al parco Evergreen di Via Sezze.



“La costituzione cambia e a nessuno sembra importare. Il 20 settembre è sempre più vicino ma di un dibattito pubblico sul tema non c’è traccia.

Ci incontriamo allora con la voglia di ricominciare a parlare delle nostre Istituzioni su un piano costruttivo per evolverle in simultaneità con il cambiamento della società” – si legge in una nota di “Ma anche No” – così si chiama il comitato.



“Dialogheremo con il senatore Gregorio De Falco per illustrare alcune delle ragioni che ci animano a combattere per una battaglia dura, ma giusta, per quanto possa apparire impopolare.

Con questo spirito rivolgiamo un invito a cittadini, associazioni e partiti politici nella speranza che questa battaglia possa diventare una battaglia di tutti”.

Il senatore De Falco, ex M5S e oggi nel gruppo Misto, oltre che per la carriera politica, è un militare della Guardia Costiera ed è noto anche per il suo intervento durante il naufragio della Costa Concordia, per aver intimato al comandante Schettino di risalire sulla nave con la famosa frase.