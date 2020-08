Coronavirus, i Giardini di Ninfa si dedicano per due giorni agli operatori sanitari

I Giardini di Ninfa dicono grazie agli operatori sanitari della Asl per l’impegno nell’emergenza coronavirus. Per due giorni – 27 e 28 agosto – il giardino più bello del mondo sarà aperto solo per loro, ospiti della Fondazione Roffredo Caetani. Sono già stati organizzati in gruppi dalla Asl di Latina e potranno accedere soltanto i prenotati.

“In questo modo – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni – vogliamo dire grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori impegnati sul fronte sanitario che stanno lavorando incessantemente per affrontare la pandemia anche sul nostro territorio. A loro, ma anche alle loro famiglie, abbiamo deciso di regalare così qualche ora per immergersi nella bellezza del Giardino di Ninfa e per godere dei colori, dei profumi e dei suoni del parco. Siamo certi, vista anche la grande adesione, che sia stato un pensiero gradito che vuole essere, simbolicamente, anche un modo per sottolineare la nostra gratitudine, più in generale, per l’intera categoria”.