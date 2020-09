Referendum, oggi per il M5S è il #VotaSìDay. Appuntamento a Terracina

Oggi per il Movimento Cinque Stelle è il #VotaSìDay. In diverse piazze del Lazio si terrà un confronto con i cittadini sulle ragioni del sì al Referendum per il taglio dei parlamentari.

L’evento principale di Roma si terrà ad Ostia, dalle 16.30 alle 20.00, mentre l’unico appuntamento in programma nella provincia di Latina è a Terracina: dalle 18.00 alle 20.00 ci sarà un infopoint con la consigliera regionale Gaia Pernarella.

“Come abbiamo spiegato anche su Facebook nel nostro video appello per sì al referendum – dice il M5S del Lazio – si tratta di una riforma che attendevamo da anni e che porterebbe il nostro Paese ad allinearsi con gli standard delle altre democrazie europee, in fatto di rappresentatività e renderebbe il Parlamento più efficiente e quindi più forte”.