Banchi monoposto, lunedì la prima consegna a Latina

Arriverà lunedì la prima consegna di banchi monoposto a Latina: a riceverli, sarà il plesso di Via Polonia dell’istituto comprensivo Emma Castelnuovo.

“Il Ministero comunica che lunedì mattina arriverà a Latina il primo tir carico di banchi. Poi a seguire gli altri. Ci sarà la Polizia Locale a chiudere la strada per il passaggio di un autotrasporto di 10 metri. Ad ogni viaggio dei tir. I banchi più vecchi verranno trasferiti in altri plessi, ad ogni cambio di banchi. Difficile, complesso, ma ci siamo fatti trovare pronti. Come per il verde nei giardini, come i lavori di manutenzione e strutturali e come per la mensa. Ci chiediamo – scrive l’assessore comunale di Latina Gianmarco Proietti su facebook – che caos ci sarebbe stato per i bambini e i genitori al primo giorno di scuola. La buona amministrazione è costretta a farsi le domande giuste e se le deve fare prima degli altri, così da trovare le adeguate risposte a problemi che ancora devono manifestarsi”.

La Regione sta intanto consegnando in tutto il territorio 5 milioni di mascherine per la prima settimana. A Latina la scuola aprirà il 24 settembre.