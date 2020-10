Regione Lazio, in arrivo sul territorio il coprifuoco notturno e aumenta la dad

E’ in arrivo una nuova ordinanza della Regione Lazio che potrebbe disporre il coprifuoco notturno. Potrebbe essere firmata a momenti, almeno da quanto trapela, e vieterebbe la circolazione dei veicoli e delle persone dalle 24 alle 5, se non per necessità lavorative o sanitarie.

I casi di nuovi positivi aumentano senza sosta e l’attenzione è sempre più alta. Non ci sarà almeno per il momento un secondo lockdown, ma è necessaria una stretta proprio per non arrivarci. Oggi sul territorio regionale sono stati registrati 1219 casi positivi e 16 morti (di cui 2 ad Aprilia).

Anche sulla scuola saranno previste nuove misure. Il 75% della didattica a distanza per le università ad eccezione delle matricole e per chi frequenta i laboratori. Dad al 50% invece per le superiori, ma non per gli studenti del primo anno. Dove possibile verranno introdotti turni pomeridiani.

Verranno infine implementati i posti letto Covid.

“Faccio un appello – ha poi sottolineato Zingaretti – ai mezzi di informazione, soprattutto alle Tv pubbliche e private, magari negli orari di massimo ascolto, a promuovere campagne informative su come applicare la quarantena in casa con consigli pratici sulla sanificazione e sulle regole di comportamento. Informazioni per evitare il contagio intra familiare. È necessario portare avanti campagne per ricordare le regole di comportamento da adottare per contenere i contagi nella vita sociale e in casa”.