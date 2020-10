Regione Lazio, mascherine sempre obbligatorie all’aperto: l’ordinanza

Mascherina obbligatoria in tutto il Lazio anche di giorno. Il presidente Zingaretti ha firmato l’ordinanza per contenere i contagi. Non è riportata in questa nuova ordinanza la frase: “se non è possibile il distanziamento”. Quindi la mascherina andrà indossata sempre, nel modo giusto coprendo naso e bocca, indipendentemente da assembramenti o meno.

L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto di 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e sportiva.

La misura si è resa necessaria perché, come si legge nell’ordinanza: “si conferma un aumento dei casi segnalati in Italia per l’ottava settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg 31.4 per 100mila abitanti”, in aumento. L’età media dei contagiati a settembre sale è di 41 anni, mentre ad agosto era di 30 anni.

Dieci regioni hanno riportato un aumento nel numero di casi rispetto alla settimana precedente e ciò non può essere attribuito, dicono gli esperti, unicamente al numero dei casi importati (da estero o da altra regione) o ad un aumento dell’attività di screening.

Sull’inizio dell’anno scolastico spiegano invece che sono stati segnalati casi nel personale scolastico e in individui in età scolastica, ma ad ora non sono stati confermati dalle Regioni focolai in cui sia stata accertata una trasmissione intra-scolastica.

La situazione presenta “importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale”. I dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate ed è necessario essere pronti all’attivazione di “ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento”.