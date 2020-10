Latina, Lbc vuole Coletta come candidato sindaco per le amministrative 2021

Si è tenuta ieri l’assemblea dei soci di Lbc: tutti vogliono che Damiano Coletta si ricandidi a sindaco a Latina per le amministrative del 2021.

L’incontro si è tenuto ieri sera nella sede del movimento. “Coletta è la naturale prosecuzione del progetto politico di Lbc – ha detto Francesco Giri – siamo convinti che l’azione amministrativa del governo della città abbia seguito secondo le linee guida del programma. Quindi apprezzo e condivido questa proposta”.

Anche Gabriella Monteforte, coordinatrice del movimento è intervenuta: “Damiano Coletta in questi anni ha incarnato i valori fondanti del movimento, rappresenta una discontinuità totale con il passato e non soltanto a parole. Mi piace sottolineare il grandissimo lavoro che è stato fatto sui regolamenti per garantire pari possibilità per tutti i cittadini, oltre che in altri settori. Credo che il Covid sia stato un esempio: il sindaco ha saputo gestire l’emergenza dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista relazionale nei confronti con i cittadini, che nel momento di difficoltà sono stati rassicurati e hanno potuto percepire un sindaco davvero vicino”.

In generale è stato espresso apprezzamento per la buona amministrazione assicurata dal sindaco e dalla sua squadra che ha permesso tra l’altro di rendere l’attuale consiliatura la più stabile dopo i due commissariamenti delle passate amministrazioni di centrodestra.

Il documento programmatico denominato “Latina in corsa” costituisce un punto di partenza che sarà integrato con le proposte che saranno raccolte nei vari incontri che il movimento promuoverà nei prossimi mesi. Saranno costituiti comitati territoriali e tematici, che avranno il compito di mappare il centro cittadino, i quartieri e i borghi per costituire punti di ascolto, promuovere momenti di dibattito ed organizzare eventi di incontro e coinvolgimento dei cittadini.