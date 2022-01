Regione Lazio, proroga delle richieste per soggiorni per persone con disabilità

La Regione ha deciso di prorogare i termini per presentare richieste per i soggiorni educativi e riabilitativi destinati a persone con disabilità fino a marzo 2022 a causa del perdurare della situazione emergenziale, legata alla diffusione del Covid-19.

I destinatari sono persone disabili maggiorenni, residenti nel territorio della Regione Lazio, che parteciperanno ai pacchetti vacanza organizzati dal Terzo Settore; a presentare la domanda possono essere ETS come Imprese sociali, Cooperative sociali, Fondazioni, Associazioni riconosciute e non, Organizzazioni di volontariato, Onlus, facendo attenzione ad essere in possesso dei requisiti specificati nell’avviso, per il quale la Regione stanzia nel complesso 5 milioni di euro.

Si ricorda che l’intervento prevede l’erogazione di un apposito contributo agli Enti del Terzo Settore concesso sotto forma di somma forfettaria a fronte dell’effettiva realizzazione delle attività.

La presentazione delle domande, la cui scadenza originaria era prevista per il giorno 31 dicembre 2021, potrà essere effettuata entro le ore 23:59 del giorno 31 marzo 2022, esclusivamente per via telematica tramite la Piattaforma efamily disponibile al seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/piattaforma-efamily.html. Coloro che hanno già presentato la richiesta, o che lo faranno entro i nuovi termini, potranno realizzare i soggiorni entro il 30 giugno 2022.

Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso Pubblico consultabile al seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/pacchetti-vacanze/avviso-pubblico-2021-2022.html e al sito della Sovvenzione Globale efamily www.efamilysg.it.

Sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi di supporto: numero verde gratuito 800.279.948 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30); l’indirizzo e-mail info@efamilysg.it.