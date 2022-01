Avis, bilancio 2021: riscontrato calo di donazioni

Stilato dal presidente dell’Avis, Vincenzo Campagna, il bilancio del 2021.

“Dopo il record di donazioni di sangue intero nel 2021, i nostri donatori hanno continuato a donare perché la beneficenza non muoia, nella nostra sede si respira infatti aria di fratellanza, è la nostra realtà Lepina piccola ma con il cuore grande.

Nonostante questo, che orgogliosamente insieme al direttivo portiamo avanti, si è riscontrato un calo di donazioni dello 0,02%, probabilmente dovuto ancora alla situazione pandemica.

Tuttavia, quella di Bassiano rimane, di fatto, una delle sedi più attive della provincia; infatti sono proseguite le iniziative in loco, per le quali si esprime un sentito ringraziamento a tutti i concittadini nonché alla giunta comunale, la quale insieme al Sindaco Guidi, non hanno fatto mai mancare il loro supporto.

Inoltre, l’intero direttivo si è prefissato un ulteriore traguardo da raggiungere nel 2022, vale a dire far sì che i giovani bassianesi si avvicinino sempre più a questa piccola realtà lepina, ormai affermata.”