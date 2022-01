Rientro a scuola, Fondi e Terracina si mobilitano per tamponi agli studenti

Da mercoledì 5 a lunedì 10 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30, il Comune di Terracina mette a disposizione la struttura di Borgo Hermada in Piazza IV Novembre, quella già in uso ai medici di base, per consentire l’effettuazione gratuita di tamponi agli studenti di ogni ordine e grado prima del rientro a scuola.

Nel frattempo, procede su due fronti l’attività di screening della popolazione fondana, da una parte l’infaticabile squadra della Croce Rossa di Fondi che sta effettuando tamponi a studenti e docenti in vista della riapertura delle scuole seguendo un fittissimo calendario, dall’altro il drive-in all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

“Come Amministrazione Comunale – afferma il sindaco di Terracina Roberta Tintari – abbiamo voluto mettere a disposizione gratuitamente migliaia di tamponi rapidi per garantire maggiore controllo e sicurezza ai nostri ragazzi.

L’Unità Territoriale di Terracina della Croce Rossa Italiana si occuperà di eseguire e processare i tamponi con ben tre postazioni all’interno dei locali di Borgo Hermada. L’obiettivo dell’iniziativa, vista la grande richiesta di questa prestazione in queste ultime settimane, è anche quello di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie e farmaceutiche, sottoposte ad un superlavoro.

È bene precisare – sottolinea il sindaco – alcune cose molto importanti: l’esecuzione del tampone non dà luogo all’ottenimento del Green Pass, ma fornirà solo il referto con il risultato dell’esame. Chi è positivo non può eseguire il tampone di controllo in questa circostanza, ma deve rivolgersi esclusivamente alle strutture indicate dalla ASL.

Non è prevista la prenotazione, ma, come detto, ci saranno tre postazioni e dal sito del Comune è possibile scaricare il modulo per il trattamento dei dati personali in maniera tale da poterlo consegnare già compilato e accorciare i tempi d’attesa.

Desideriamo – conclude Tintari – mettere in atto le iniziative che sono nelle nostre possibilità per contrastare il diffondersi del contagio e garantire sicurezza nell’ambito scolastico. Ringrazio la Croce Rossa, la Polizia Locale e i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per aver consentito l’organizzazione di questa importante iniziativa”.

Il drive-in è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, che ha espresso soddisfazione per la riattivazione di un servizio che contribuirà a ridurre attese, spostamenti e disagi.

Fondamentale è stato il supporto dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino, che si sono subito messi a disposizione montando le strutture mobili e fornendo assistenza logistica.

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla Asl – commenta il primo cittadino – nelle persone della manager Silvia Cavalli, del direttore sanitario sostituto, la dottoressa Laide Romagnoli, del direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo e del vice Fabrizio Turchetta per aver riattivato, celermente e con un’ottima organizzazione, un servizio molto importante per la nostra comunità. Il drive in si sta rivelando doppiamente utile in quanto complementare al punto tamponi dedicato alle scuole e allestito in Piazza Domenico Purificato.

Questi due servizi ci consentiranno di individuare e isolare i focolai familiari in tempi celeri e di rimettere in sicurezza la città in vista della riapertura delle scuole.

A tal proposito preannuncio che siamo in attesa delle disposizioni governative ma, molto probabilmente, non si tornerà a scuola prima del 10 gennaio”.