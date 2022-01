Terracina, centro vaccinale chiuso a Capodanno: interviene la ASL

Presso il centro vaccinale Fiorini di Terracina, per il primo gennaio 2022, erano state previste 200 somministrazioni di dosi vaccinali, ma, un’imprevista positività al Covid-19 tra gli operatori sanitari preposti alle somministrazioni delle vaccinazioni, non ha permesso il rispetto della copertura-turni stabilita in origine.

Per ovviare in modo tempestivo al problema, nell’arco temporale che intercorre tra il 25 e il 31 dicembre 2021, sono stati contattati telefonicamente tutti i prenotati.

L’ottanta per cento dell’utenza contattata si è resa disponibile allo spostamento dell’appuntamento in altra data utile.

Il restante venti per cento, che non è stato possibile contattare telefonicamente, è stato avvisato nello stesso intervallo di tempo, con apposito SMS.

Dunque, tutte le comunicazioni d’obbligo sono state adempiute con il minimo di preavviso previsto, da 24 ore a una settimana prima della somministrazione.

Nell’articolo si menziona anche un ulteriore “proseguimento dei disagi” avvenuto il 2 gennaio 2022, a causa di un presunto sovrapporsi con le vaccinazioni non somministrate nella giornata precedente.

La ASL di Latina precisa che le prenotazioni del Capodanno state regolarmente programmate su più date.