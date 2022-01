Rientro a scuola, i drive-in per gli studenti della provincia di Latina

La Regione Lazio sta lavorando per un rientro a scuola in sicurezza, per questo sono stati creati appositamente drive-in soprattutto per gli studenti di Latina e provincia, in modo da rilevare e contrastare eventualmente tracce di covid tra i ragazzi dopo le vacanze natalizie.

“Sarà potenziato – spiega l’Assessorato alla Sanità – il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio”.

Sarà possibile prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) utilizzando la propria tessera sanitaria ed indicando l’istituto scolastico.

Tra i 27 nuovi drive-in nella regione, 6 sono destinati a Latina e provincia, più precisamente: