Rifiuti, a Prossedi cittadini virtuosi premiati con una Tari leggera

I cittadini virtuosi nella raccolta dei rifiuti, premiati dal Comune. Succede a Prossedi.

“Stanno progressivamente toccando con mano i benefici dei ribassi della tassa sui rifiuti: in molti lo stanno già sperimentando sulle loro bollette e ci stanno ringraziando di questo. Il merito e di quanto è stato fatto negli anni precedenti dalla nostra Amministrazione”. Il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero torna a parlare dell’importanza del comportamento virtuoso dei cittadini della sua comunità.

“Le nuove tariffe della Tari – afferma Pincivero – erano state approvate in Consiglio comunale, con una votazione all’unanimità nel gennaio del 2019, e su quella tassa sui rifiuti adeguata c’era il risparmio per tutti: sia per i cittadini sia per le attività commerciali, con una percentuale di ribasso che può arrivare in alcuni casi anche a superare il 38% rispetto alla vecchia tariffa”.

Prossedi si attesta come paese rispettoso dell’ambiente, più pulito e con una tariffa rifiuti più leggera.

“L’altro passo che faremo a breve è l’apertura dell’isola ecologica – promette il sindaco -, questo porterà un importante incremento al livello della differenziata, inoltre vorrei ringraziare l’attuale vice sindaco Franco Bonifazi che si sta impegnando molto sulla questione e che ha ereditato il lavoro svolto da Riccardo Reatini, ex vicesindaco e attualmente fuori dalla politica, che aveva avviato questa svolta e per questo ringrazio entrambi. Ma il grazie più grande va rivolto ai cittadini perché hanno dimostrato rispetto e senso civico. Ovviamente non dobbiamo fermarci qui ma continuare in questo percorso virtuoso anche utilizzando i cassonetti in maniera corretta e continuare a percorrere la strada del rispetto delle regole».

A Prossedi il servizio è svolto dall’azienda Del Prete. In campo gli operatori ecologici Mauro Iannace, Giuseppe Bonomo ed Enzo Monti.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti