Ultraleggero precipita in un campo tra Aprilia e Cisterna, due feriti

Ultraleggero precipita nelle campagne di Campoverde, tra Aprilia e Cisterna, con a bordo un uomo e una donna rimasti entrambi feriti.

La coppia era partita da un campo di volo di Nettuno quando, per cause al momento sconosciute, il velivolo ha perso quota schiantandosi a terra in mezzo a un campo.

L’ultraleggero si è completamente aperto per via dell’impatto. Immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto due ambulanze, che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale, Polizia e carabinieri.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti