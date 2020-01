A Latina presidio della Capitaneria di Porto, presentata la richiesta

A Latina un presidio permanente dell’autorità marittima. Presentata la richiesta.

Il sindaco Damiano Coletta e l’assessore al Patrimonio comunale Emilio Ranieri danno seguito alla mozione di Fratelli d’Italia approvata all’unanimità del Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2019.

Nei giorni scorsi, infatti, hanno inviato una lettera alla Direzione Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per chiedere l’istituzione a Latina di un presidio permanente della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera.

“Il litorale di competenza comunale si estende per circa 20 chilometri, dalla foce del fiume Astura alla foce del canale Rio Martino – affermano il sindaco e l’assessore – e durante l’anno ci si concentra la popolazione del territorio circostante, dello stesso Comune di Latina e dei Comuni confinanti, in particolare durante i mesi estivi. Ci sono parecchie famiglie e appassionati di attività diportistiche e sportive. Sullo stesso litorale si sono insediate, nel corso degli anni, numerose attività economico-commerciali che contribuiscono a favorire la cosiddetta destagionalizzazione. A questo si aggiunge i lavori che l’Amministrazione Provinciale ha condotto alla realizzazione del nuovo porto-canale di Rio Martino alla cui completa disponibilità e fruibilità attende una folta schiera di utenti. Auspichiamo che una esigenza del genere venga presa in considerazione mediante l’avvio di un ‘tavolo tecnico’, in coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, finalizzato all’apertura di un presidio permanente che assicurerebbe al territorio un presidio della Guardia costiera durante tutto l’anno”.

La consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi, delegata dal Sindaco alla Marina, si dice soddisfatta e fiduciosa: “Dall’agosto del 2019, insieme con gli assessori di competenza, sto cercando di trovare una serie di soluzioni ai problemi manifestati dai cittadini. L’intervento del sindaco e dell’assessore Ranieri credo sia il giusto modo per affrontare la situazione, anche dopo l’ordine del giorno votato in consiglio comunale: il presidio costante della Capitaneria di Porto alla Marina di Latina garantirebbe una sicurezza maggiore per i bagnanti, ma anche per i diportisti e gli sportivi che, tutto l’anno, frequentano il nostro splendido mare. Questa estate contiamo davvero di poter fornire questo e altri servizi alla cittadinanza e ai turisti che si riverseranno sulla nostra costa”.

