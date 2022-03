Rifiuti dalla Capitale, l’intervento di Stefanelli. La Regione contro l’abbandono

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli è intervenuto sulla vicenda dell’ennesimo ‘trasferimento’ di rifiuti indifferenziati romani presso l’impianto pontino:

“La polemica esplosa nuovamente in questi giorni sul conferimento presso l’impianto di Aprilia di rifiuti provenienti dalla provincia di Roma su decisione unilaterale adottata dall’Ama ci riporta ancora una volta alla necessità di procedere con l’istituzione di un’Ato dei rifiuti per il territorio pontino.

La competenza in materia di AIA, disciplinata dal Codice dell’Ambiente – ricorda Stefanelli – è ripartita tra Regioni e Stato e con la legge regionale del 2011, la Regione Lazio si è riservata la competenza al rilascio delle sole AIA relative agli impianti di gestione dei rifiuti, delegando alle Province l’autorizzazione per tutti gli altri. Pertanto nel caso di specie la Provincia non detiene alcuna competenza in materia, neanche sotto gli aspetti ambientali (aria acqua etc.) ma solo per le competenze demaniali. Resta il fatto che sul tema dei rifiuti non possiamo continuare a subire decisioni che pesano sul nostro territorio: c’è la necessità di organizzare l’intera materia in un’ottica prettamente provinciale individuando i siti di trattamento e potenziando al massimo la raccolta differenziata. Soltanto in questo modo – conclude il presidente della Provincia – saremo in grado di gestire in maniera autonoma i nostri rifiuti in un’ottica nuova ma questo risultato è raggiungibile soltanto con l’approvazione da parte della Regione, che finora è rimasta silente, di una legge per l’istituzione degli Ato”.

Regione Lazio che ha promosso una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti per strada dal nome “Tu fai la differenza”.

In collaborazione con Astral, è stato presentato il progetto, alla presenza dell’Assessore alla Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, e dell’Amministratore Unico di Astral spa, Antonio Mallamo.

L’iniziativa di comunicazione ed educazione ambientale è stata realizzata da Astral Infomobilità e nasce dalla volontà di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto del patrimonio naturale.

L’obiettivo è quello di responsabilizzare gli utenti per contrastare il reiterato abbandono di rifiuti sulle strade: un comportamento illecito che impone l’impiego di ingenti risorse economiche pubbliche per la raccolta, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le arterie viarie regionali.

Con questa campagna si punta a far crescere la sensibilizzazione civica per dissuadere condotte negative che vanificano il lavoro fatto sulla pulizia stradale, rischiando in breve tempo di ricondurre lo stato dei luoghi ai livelli di pre-bonifica.

Le 5 card, che compongono la campagna, mettono a confronto immagini di comportamenti scorretti con quelle che promuovono pratiche di vita positive, per far constatare visibilmente quanto l’azione del singolo possa davvero fare la differenza.

“Tu fai la differenza” sarà diffusa sia sui canali social di Astral Infomobilità (che raggiungono oltre 500 mila interazioni con utenti ogni mese) sia sui canali social e istituzionali della Regione Lazio. Sarà messa a disposizione anche delle 62 emittenti radiofoniche e delle 28 emittenti televisive, che quotidianamente diffondono i notiziari e il Tg di Astral Infomobilità. Sarà inoltre inserita in tutti i palinsesti e contenuti multimediali prodotti da Astral Infomobilità, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.