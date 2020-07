Rifiuti, esposto di Lega Latina. Intanto Simeone (FI): “Chiarire sull’ampliamento Rida”

La Lega ha presentato un esposto sulla questione dei rifiuti a Latina, in particolare sul cumulo di indifferenziato trovato in un deposito della sede dell’azienda speciale Abc, dopo un blitz notturno da parte del coordinatore comunale Armando Valiani, del capogruppo Massimiliano Carnevale e del consigliere Vincenzo Valletta, membro della commissione Ambiente del Comune di Latina. Il partito ha annunciato una conferenza stampa per domani al circolo cittadino.

E proprio Valletta attacca ora l’amministrazione: “Da un mese la commissione Ambiente, dopo la nomina dell’ex presidente Dario Bellini ad assessore, è acefala e non viene convocata. Coletta e Bellini devono aver dimenticato, come dimostra lo stato di degrado in cui abbiamo trovato il sito di ABC sulla Bassianese, che il Comune e un’amministrazione che si rispettino hanno il dovere di prevenire che fatti del genere accadano per assicurare la salute dei cittadini e della comunità che rappresentano”.

L’emergenza rifiuti si è creata, nei giorni scorsi, per via della chiusura temporanea dell’impianto di Rida Ambiente ad Aprilia. Lo stop di alcuni giorni aveva creato notevoli problemi ai comuni che non potevano più conferire, rimasti con cumuli di immondizia in mezzo alla strade. Poi la notizia che la Regione Lazio ha acconsentito all’ampliamento del sito apriliano. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Giuseppe Simeone (Forza Italia): “Trasparenza e difesa nell’esclusivo interesse del territorio e dei cittadini sono sempre stati l’unica, imprescindibile premessa, alle posizioni che ho assunto in merito a qualsiasi settore. Non fa eccezione la questione dei rifiuti e nello specifico l’ampliamento dell’impianto Tmb della Rida Ambiente, sancito con la determina G07906 del 6 luglio firmata dal direttore delle Politiche Ambientali della Regione, Flaminia Tosini. Ritengo necessario fare chiarezza su una vicenda che presenta indubbiamente dei lati oscuri. Bene ha fatto il presidente Domenico Vulcano a convocare per martedì prossimo la commissione provinciale per lo Sviluppo e la Tutela del Territorio. Considero necessario affrontare la questione con la massima trasparenza, per la salvaguardia ambientale ed il rispetto dei cittadini”.