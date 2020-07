Coronavirus, altri due casi positivi: Latina e Aprilia. Nel Lazio sono 23, di cui 11 importati

Si registrano due nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Latina, uno nel capoluogo e l’altro ad Aprilia. “La positività di uno dei due – specifica la Asl pontina – era stata notificata ieri alla Regione Lazio, ma come paziente non residente poiché le informazioni in nostro possesso erano tali. A seguito di accertamenti successivi, ottenuti in tarda serata di ieri, è stato possibile appurare che, in realtà, il paziente in questione è residente in provincia di Latina”. Non si registrano nuovi decessi, né pazienti ricoverati in terapia intensiva. Aumentano così a 572 i casi positivi da inizio emergenza, di cui 504 guariti: ad oggi i positivi sono 32, di cui 18 trattati a domicilio.

Nel Lazio sono 23 in tutto i nuovi casi, di cui 11 di importazione e di questi 8 con link di ritorno da Bangladesh, uno Nicaragua e due da Milano. Proprio da quest’ultimo deriva il contagio pontino: si tratta infatti di una donna con link familiare di ritorno da una visita medica nel capoluogo lombardo. Il caso di ieri riguardava invece un uomo, risultato contagiato nello stesso modo.